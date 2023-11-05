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Türkiye
AA 05.11.2023 13:23

Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 53'e düştü

Bolu'da kente içme suyu temini ve tarım alanlarının sulanmasında kullanılan Gölköy Baraj Gölü'ndeki su oranı azaldı. Geçen yıl ekim ayında yüzde 60'larda seyreden su oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 53'e geriledi.

Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 53'e düştü
[Fotograf: AA]

İlkbaharda Abant ve Mudurnu derelerinin debilerinin yükselmesiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaşan baraj gölündeki su seviyesi, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ekim alanlarının sulanmasıyla düştü.

Geçen yıl ekim ayında yüzde 60'larda seyreden su oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 53'e geriledi.

Gölün bazı kesimlerinin kıyısında suyun gerilemesiyle yeni alanlar ortaya çıkması, su seviyesindeki azalmanın boyutlarını gösterdi.

DSİ 53. Şube Müdürlüğü yetkilileri, hasat sezonunun tamamlanması dolayısıyla ekim alanlarında sulama ihtiyacı bulunmadığını ve kente içme suyu sağlamada sorun yaşanmayacağını kaydetti.

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