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Giresun'da yaylada kaybolan 11 yaşındaki Elif her yerde aranıyor
[Fotoğraf: İHA]
Giresun'un Bulancak ilçesinde yaylada dün kaybolan 11 yaşındaki Elif'i bulmak için arama çalışması başlatıldı. Ekipler, gece saatlerinden bu yana Elif'i arıyor.
İlçeye bağlı Aydındere Beldesi Semen yaylasında dün kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak için gece saatlerinde başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor.
Jandarma Özel Harekat, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile AKUT Giresun ekipleri yayladaki ormanlık alanlarda Akbayrak'ı bulmak için çalışıyor. Sisin etkili olduğu bölgede arama köpekleri de kullanılıyor.
Dün akşam saatlerinde Elif Akbayrak'ın kaybolduğu ailesi tarafından Jandarmaya bildirilmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
Etiketler: giresun Bulancak elif akbayrakSon Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:55
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