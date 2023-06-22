Giresun'da ulaşıma sağanak engeli: Yağlıdere-Alucra yolu ulaşıma kapandı

Yağlıdere Belediye Başkan Veli Özcan Kır, ilçede sabah saatlerinde başlayan sağanak sonucu Merkez Mahallesi'nin Harmancık mevkisindeki yamaçtan akan suyun taştığını belirterek, kara yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Belediye ekiplerinin yolun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Kır, sürücülerin Harmancık mevkisindeki alternatif yolu kullanabileceğini kaydetti.

Akdoğan, Ahallı, Tepeköy, Palaklı, Akdarı, Günece, Kızılelma, Ömerli, Oruçbey ve Kurucalı mahalle yollarında hasar oluştuğunu ifade eden Kır, "Belediyemize bağlı iş makineleri ile mahalle yollarında çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz. Yağışlar gün boyu devam edecek. Mahalle ve köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyoruz" dedi.