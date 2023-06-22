Az Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.06.2023 12:54

Giresun'da ulaşıma sağanak engeli: Yağlıdere-Alucra yolu ulaşıma kapandı

Giresun'da etkili olan sağanak nedeniyle Yağlıdere-Alucra kara yolunda ulaşım yapılamıyor.

Giresun'da ulaşıma sağanak engeli: Yağlıdere-Alucra yolu ulaşıma kapandı

Yağlıdere Belediye Başkan Veli Özcan Kır, ilçede sabah saatlerinde başlayan sağanak sonucu Merkez Mahallesi'nin Harmancık mevkisindeki yamaçtan akan suyun taştığını belirterek, kara yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Belediye ekiplerinin yolun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Kır, sürücülerin Harmancık mevkisindeki alternatif yolu kullanabileceğini kaydetti.

Akdoğan, Ahallı, Tepeköy, Palaklı, Akdarı, Günece, Kızılelma, Ömerli, Oruçbey ve Kurucalı mahalle yollarında hasar oluştuğunu ifade eden Kır, "Belediyemize bağlı iş makineleri ile mahalle yollarında çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz. Yağışlar gün boyu devam edecek. Mahalle ve köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyoruz" dedi.

ETİKETLER
Giresun Hava Durumu Sağanak
Sıradaki Haber
Rize ve Artvin'de sağanak bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:23
Scholz: NATO Zirvesi güvenliğimizi savunma kararlılığına dair güçlü sinyal gönderecek
13:21
Taşınmaz satışı hafta sonu da gerçekleştirilebilecek
13:16
Gaziantep'te terör operasyonu: 3 gözaltı
13:10
Erzurum'da evleri yananlar için AFAD çadır kurdu
12:54
Rize ve Artvin'de sağanak bekleniyor
12:52
Otoyolda fırlayan taş sürücünün ölümüne neden oldu
Kurban Bayramı'nda alternatif turizm rotası "Frigya" olacak
Kurban Bayramı'nda alternatif turizm rotası "Frigya" olacak
FOTO FOKUS
Bursa'da fabrika yangını
Bursa'da fabrika yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ