İstanbul 30'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen ikinci duruşmaya 7 sanık katıldı. Duruşmada savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti.
Talepleri değerlendiren mahkeme, tutuklu sanıklardan Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verdi. Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 18 Temmuz tarihine erteledi.
İddianamede 16 sanık hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan, 3 bin 70 yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapse kadar değişen çeşitli cezalar talep ediliyor.
Firari sanıklar oyuncu Memet Ali Alabora ile gazeteci Can Dündar hakkında daha önce kırmızı bülten çıkarılmıştı.
Kaynak: TRT Haber