Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Gezen Sinema" depremzede çocuklar için yollarda
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgeye gönderilen "Gezen Sinema", çadır kentlerde yaşayan çocukların yüzünü güldürdü.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yola Çık Derneği iş birliğinde 2017'de hayata geçirilen "Gezen Sinema", deprem bölgesindeki ilk durağı Malatya'ya ulaştı.
Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan çadır kentteki ilk etkinlikte, film gösterimi öncesinde zeybek ve erik dalı oynayan depremzede çocuklar, tırın içinde şarkılar söyledi.
Daha sonra gösterilen filmi izleyen çocuklara, patlamış mısır ikram edildi, çeşitli hediyeler verildi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Malatya Deprem Kültür ve Turizm Bakanlığı
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