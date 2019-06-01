Dokuz günlük tatilin başlamasıyla birlikte araçlarıyla yola çıkanlar, D-100 kara yolunun Gerede Karadeniz güzergahında zaman zaman yoğunluğa neden oluyor. Hasarlı kaza yapan ve arızalanan araçlar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Bölgede görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayram trafiğinin sabah saatlerinden itibaren artarak devam etmesi bekleniyor.

Bayram tatili için yola çıkan tatilciler, saatlerce yolda olduklarını, trafik daha da yoğunlaşmadan memleketlerine gitmek istediklerini söyledi.

Kaynak: AA