Geç kalan öğrencileri sınava polis ve jandarma ekipleri yetiştirdi

Sivas'ta bir öğrenci, motosikletli polisin yardımıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) yetişti.

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde sınava girecek Muhammed Mustafa Denktaş, fakülte önüne geldiğinde kimliğinin olmadığını fark etti.

Denktaş, Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesinde görevli motosikletli polisten yardım istedi.

Denktaş, polis tarafından Nüfus Müdürlüğüne götürülerek geçici kimlik belgesi aldı. Tekrar motosikletle fakülteye getirilen Denktaş, sınava yetiştirildi.

Samsun'da üniversite adaylarını YKS'ye yetiştiren trafik polisleri alkışlandı

Samsun'da üniversite adaylarını YKS'nin ilk oturumuna yetiştiren trafik polisleri, öğrenci yakınları tarafından alkışlandı.

Sınava geç kalan bazı adaylar, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile Bölge Trafik Denetleme Şubesinde görevli motorize timi, "Şahin" ekiplerince sınav merkezlerine yetiştirildi.

Öğrencileri okula bırakan trafik polisleri, okul çevresinde bekleyen öğrenci yakınları tarafından alkışlandı.

Samsun'da kimliğini evde unutan öğrenciyi YKS'ye jandarma yetiştirdi

Havza Meslek Yüksekokulu'nda TYT'ye girecek bir öğrenci, kimliğinin yanında olmadığını fark etti.

Bunun üzerine Havza İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, kimliğini unutan öğrenciyi alarak Memduhiye Mahallesi'ndeki evine gitti.

Kimliğini evden alan öğrenciyi jandarma ekibi, yeniden sınava gireceği binaya götürdü.

Aday, kapıların kapanmasına az bir süre kala sınava yetişti.

Kimliğini unutan öğrencinin imdadına polis yetişti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda sınava girecek olan bir kız öğrenci, kimliğini unuttuğunu son anda fark edince büyük bir panik yaşadı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgede görevli motorize polis ekipleri zamanla yarışarak harekete geçti. Polis ekipleri, öğrenciyi motosikletle evine götürüp kimliğini almasını sağladıktan sonra sınav süresi başlamadan önce yeniden sınav merkezine ulaştırdı. Öğrenci, kimliğiyle birlikte sınav salonuna giriş yaparak büyük bir mağduriyetin eşiğinden döndü.

Ekip otoları öğrencileri sınav merkezlerine götürdü

Erzurum'da sınava girecekleri okula geç kalan adayları, polisler ekip otolarıyla yetiştirdi. Sınava geç gelen öğrenciler, dakikalarla yarıştı.

Sabah erken saatlerden itibaren sınav merkezlerinin önünde toplanan adaylar, güvenlik kontrolünden geçirilip salonlara alındı. Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde sınava girecek bazı adaylar, son dakika yetişti. Öğrenciler, kapılar kapanmadan sınav salonuna girebildi.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde sınava girecek olan bir öğrencinin yardımına ise trafik ekibi yetişti. Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda trafik ekibinden yardım isteyen öğrenci, polis otosuyla sınava gireceği salona götürüldü.