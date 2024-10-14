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Türkiye
AA 14.10.2024 09:41

Gaziantep'te yolcu otobüsünde 16,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yolcu otobüsünde 16,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te yolcu otobüsünde 16,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajında, dedektör köpek ile yaptıkları aramada, termosifon içerisine gizlenmiş 16,5 kilo uyuşturucu buldu.

Jandarma ekiplerince, uyuşturucuyu teslim almak için otogarda beklerken gözaltına alınan Y.T.T. ve M.G. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Gaziantep Uyuşturucu Narkotik
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