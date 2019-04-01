İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde uyuşturucu madde sattıkları ve kullandıkları tespit edilen C.Ş, Ö.F.G, Ö.U ve E.D'yi yakaladı.

Ö.U'nun üst aramasında, esrar ve sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Diğer şüpheli C.Ş'nin ikametinde yapılan aramadaysa 54 uyuşturucu hap ve esrar bulundu.

E.D. ve Ö.F.G. hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak", C.Ş. ve Ö.U. isimli şahıslaraysa "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.

C.Ş. ve Ö.U, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: AA