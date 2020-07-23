Gaziantep İl Pandemi Kurulu verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'de vakaların görüldüğü ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Gaziantep'te de mücadele çalışmalarına başlandı.

Bu kapsamda denetimler gerçekleştirilen ve sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı kentte, son zamanlarda vaka artışları kendini hissettirmeye devam ediliyor. Kentte gelinen noktayı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En çok vaka görülen 5 ilimiz, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var." paylaşımıyla özetledi.

Kentteki vakaların artmasıyla alınan tedbirler ve uygulanan denetimler ile filyasyon ekiplerinin çalışmaları dikkati çekti.

Polis teşkilatından yoğun mesai

Kentte sokağa çıkma kısıtlamasının ve şehre giriş çıkışların yasaklandığı günden itibaren polis teşkilatı, mücadele çalışmalarında önemli bir misyon üstlendi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun 10 Mayıs'ta kent merkezindeki 4 ana caddede maskesiz dolaşmayı yasakladığı, 15 Mayıs'ta ise kent genelinde maskesiz sokağa çıkmayı kısıtladığı Gaziantep'te, polis ekipleri sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkati çekmek için çalışıyor.

Günlük ortalama 4 bin kişiye cezai işlem uygulandı

Bu anlamda günlük ortalama 4 bin kişiye cezai işlem uygulanan kentte, 11-17 Temmuz tarihlerini kapsayan bir haftalık bölümde 28 bin 803 kişiye sosyal mesafeye aykırı davranmak ve maskeyi mevzuata aykırı kullanmaktan ceza kesti.

Bilgilendirme faaliyetleri

Polis ekipleri, kentteki bilgilendirme faaliyetleri konusunda da önemli çalışmalar yürütüyor.

Bu anlamda internet kafe, park ve oyun salonu gibi alanlarda gençlerle bir araya gelerek halkı bilgilendiren Toplum Destekli Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, hayatın hemen her alanında halkla buluşuyor, ayrıca şehirler arası otobüs terminalinde de vatandaşları doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgilendiriyor.

Toplu buluşmalar riski artıyor

Gaziantep'te çeyiz merasimi, hasta ve taziye ziyaretleri gibi kalabalık toplumsal etkinliklere katılım salgının yayılımına neden oluyor.

Yapılan tüm uyarılara rağmen gerçekleştirilen buluşmaların sağlık üzerindeki etkisi, Oğuzeli ilçesindeki bazı gelişmelerle de gün yüzüne çıktı.

2 Haziran'da Demirkonak Mahallesi'nde düzenlenen taziye kabulünün ardından, COVID-19 testi pozitif çıkan vakanın olduğunun anlaşılması üzerine mahallede yapılan filyasyon çalışmasında iki kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. 4 Haziran 2020'de de Kovanlı Mahallesi'nde yaşayan S.K. ameliyat olduktan sonra evinde istirahate çekildi. Söz konusu hastaya "geçmiş olsun" ziyaretine gelenlerin tespiti üzerine yapılan çalışmalarda, 5 kişide daha pozitif vaka belirlendi.

Öte yandan, Tınazdere Mahallesi'nde düzenlenen çeyiz merasimi sonrasında da bir vatandaşın COVID-19 testinin pozitif olmasının ardından mahallede filyasyon çalışması gerçekleştirildi. 14 kişiye idari para cezasının uygulandığı tören sonrasında virüs 3 kişide daha tespit edildi.

Gaziantep'e özel uygulamalar

Vaka sayılarının azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar Gaziantep'te yeni tedbirleri de kaçınılmaz hale getiriyor. Türkiye genelinde il sağlık müdürlükleri tarafından başarıyla uygulanan filyasyon yönteminin çerçevesi kaymakamlıklar aracılığıyla genişletilmiş durumda.

Yapılan filyasyon çalışmasında COVID-19 testi pozitif çıkan hastanın temaslıları tespit edilerek karantina işlemi uygulanıyor ve valilik koordinasyonunda kaymakamlıkların organizasyonuyla mahalle muhtarları, okul müdürleri ve vefa sosyal destek ekipleri tarafından karantinada bulunan temaslılar 14 gün boyunca birebir takip altında tutularak ihtiyaçları gideriliyor.

Asker uğurlama merasimleri, taziyeler, tamamen yasaklanmış durumda

Bununla birlikte kentte asker uğurlama merasimleri, taziyeler, tamamen yasaklanmış durumda. Belirli gün ve saatlerde yapılmasına izin verilen düğünler ise görevlendirilen iki kolluk görevlisi tarafından salgın kurallarına uyum açısından kontrol ediliyor.

Sosyal hayatın kesintisiz, güvenli ve sağlıklı şekilde devamını sağlamayı amaçlayan ekipler, salgınla mücadele ederken alınan tedbirleri ve yapılan denetimleri de günlük rapor haline getiriyor.