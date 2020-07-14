Şehitkamil ilçesi Şehit Kamil Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobil alev aldı.

Otomobilin motor kısmından alev aldığını fark eden sürücü aracı durdurup dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

[Fotoğraf: İHA]

Soğutma çalışmasının ardından araçta inceleme yapan itfaiyeciler yangının benzin pompasının patlaması sonrası meydana geldiği belirledi. Motor kısmı tamamen yanan araç itfaiyecilerin erken müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangının aracın yakıt deposuna sıçramadan söndürülmesi ile facianın önüne geçilirken, yol kenarına alınan araç nedeniyle kısa süreli trafiğe kapatılan cadde yolun temizlenmesi ile yeniden trafiğe açıldı.