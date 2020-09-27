Haber Giriş: Kaynak: İHA
Gaziantep'te çeyiz hırsızı yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep’te yeni evlenen çiftin çeyiz eşyalarını çalan hırsız gözaltına alındı. Çalınan çeyiz eşyalarının bir kısmı bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında bulunan çeyiz eşyalarını çalan şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Çalınan çeyiz eşyalarının bir kısmı ise bulunarak sahiplerine teslim edildi. Şüpheli, yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Etiketler: Gaziantep çeyiz hırsızıSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 12:03
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