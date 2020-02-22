18 yıl önce ortadan kayboldu. Kimse kayıp ihbarında bulunmadı. Durumu öğrenip soruşturma başlatan jandarma, kemiklerini boş arazide buldu.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 18 yıldır haber alınamayan Gündüz Karademir'in bulunması için, Jandarma çalışma başlattı. 6 aylık çalışma sonunda olay aydınlatıldı.

Gündüz Karademir'in 2002 yılında bir cinayete kurban gittiği belirlendi. Kemikleri Yukarıkaravaiz Mahallesi Su Deresi mevkiindeki bir tarlada bulundu.

Jandarmanın Gaziantep ve Adana'da düzenlendiği operasyonlarla, Gündüz Karademir'in annesi ve 3 kardeşinin de aralarında bulunduğu 9 kişi yakalandı.

Soruşturmada, öldürülen Gündüz Karademir'in cesedinin önce oturduğu evin ahırına gömüldüğü 8 yıl sonra ise boş bir araziye taşındığı ortaya çıktı.

Öldürülen Gündüz Karademir'in katil zanlısı olarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden annesi Zeynep, kardeşleri Hasan Karademir ve Cemile Balta tutuklandı.