Gaziantep Ticaret Borsasından (GTB) yapılan açıklamaya göre, kentin yüksek kesimlerinde yetişen zahter bitkisinin özünden beslenen arıların ürettiği ve kentte yaklaşık bir asırdır yetiştiriciliğinin yapıldığı zahter balıyla kentteki tescilli ürün sayısı 84'e yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTB Başkanı Mehmet Akıncı, yaklaşık bir asırdır Gaziantep'te üretilen zahter balının kentin lezzet hazineleri arasına bal grubunda eklenen ilk ürün olduğunu belirtti.

Zahter balının zahter bitkisinin çok yoğun olduğu bölgelerde üretiminin yapıldığı, ardıç, meşe ve çam ağacından yapılan kovanların kullanıldığı bilgisini paylaşan Akıncı, şunları kaydetti:

"Gaziantep son derece zengin ve köklü mutfak kültürüne ev sahipliği yapıyor. Kültürel bir miras olarak gördüğümüz bu lezzetler, tarihin imbiğinden süzülerek günümüze kadar ulaşmış değerlerdir.

Bu nedenle kadim tarihimizin de ayrılmaz bir parçası olan bu mirasları korumak, yaşatmak ve orijinal hazırlanış biçimleriyle geleceğe taşımak amacıyla ülkemiz ve Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescil çalışmaları sürdürüyoruz."