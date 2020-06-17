Haber Giriş: Kaynak: DHA
Freni boşalan kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı
[Fotoğraf: DHA]
Nevşehir'de freni boşalan kamyonetin, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Nevşehir'de öğle saatlerinde Bekdik Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında kaza meydana geldi.
Acıgöl ilçesine kimyevi gübre taşıyan Vedat Karatekir yönetimindeki kamyonet, freni boşalınca kontrolden çıktı. Yokuş aşağı inerken hızlanan kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.
Kazada yaralanarak araçta sıkışan İbrahim Güneş ile Mehmet Güneş, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
Etiketler: kırmızı ışık kamyonetSon Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 16:12
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