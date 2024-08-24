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Türkiye
AA 24.08.2024 14:21

Freni arızalanan midibüs otobüs terminali araç giriş yoluna düştü: 15 yaralı

Burdur'da otobüs terminalinin araç giriş yoluna düşen yolcu midibüsündeki 15 kişi yaralandı.

Freni arızalanan midibüs otobüs terminali araç giriş yoluna düştü: 15 yaralı
[Fotograf: AA]

56 yaşındaki Mustafa S. idaresindeki midibüs, ilerlediği yolda kontrolden çıkarak, alt tarafta 2 metrelik kot farkı bulunan Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin araç giriş yoluna düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, midibüsteki 15 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazanın, midibüsün frenlerinin boşalması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde midibüsün yoldan çıkarak 2 metre yüksekten terminalin araç giriş yoluna düşmesi yer alıyor.

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