İstanbul'un Şile ilçesinde seyir halinde olan birkaç motosiklet sürücüsü yol üzerinde koşan 3 at ile karşı karşıya kaldı.

Başıboş şekilde koşan atlarla karşılaşan motosikletliler bir anda neye uğradığını şaşırdı. Daha sonra atları yoldan çekmek isteyen motosikletliler, atların yanına ve önüne geçerek hayvanları kontrol altına almaya çalıştı.

Motosiklet sürücülerinin yönlendirmesiyle atlar yolun kenarındaki arsaya doğru yöneldi. Motosikletliler, atları yoldan çekerek trafik güvenliğini sağlamış oldu.

Kovboy filmlerini andıran anlar kask kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA