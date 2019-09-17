Türkiye
FETÖ'nün TSK yapılanmasında 138 kişiye tutuklama talebi17 Eylül 2019 Salı 09:01 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 09:25
FETÖ'nün TSK yapılanmasında, gözaltına alınan 168 muvazzaf askerden 138'i tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verilen 223 muvazzaf astsubay için 49 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde operasyon düzenlendi.
Aralarında darbe teşebbüsünden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski Korgeneral Metin İyidil'in emir astsubayının da olduğu 168 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin sorgusu tamamlandı. 138 zanlı tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Kaynak: TRT Haber
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