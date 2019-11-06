Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, örgüt sorumluları tarafından sabit hatlardan ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen TSK içerisindeki toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Konya merkezli 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber