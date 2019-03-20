Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik "örgüt sorumlularıyla" ankesör ya da büfeden arandığı belirlenen eski askeri okul öğrencisi 36 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gaziantep'in yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Burdur, Mardin, Konya ve Yozgat'ta 36 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 35 askeri öğrenci gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

Adresinde bulunamayan bir kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA