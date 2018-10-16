FETÖ'nün sözde 'Rize sıkıyönetim komutanı'na hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında adı, sözde "yurtta sulh konseyi"nce hazırlanan atama listesinde "Rize sıkıyönetim komutanı" olarak yer alan eski Jandarma Kurmay Albay Feyzullah Günal, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Ankara 19. Ağır ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Günal ve avukatı ile yakınları katıldı.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Osman Öztürk, bir önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanık Günal'ın, üzerine atılı tüm suçlardan cezalandırılmasını istedi.

Üzerine atılı suçlamaları reddeden Günal, FETÖ ile irtibatının bulunmadığını öne sürerek, sözde atama listesine bilgisi dışında yazıldığını savundu.

ByLock içeriklerinin bulunmadığını, yüklemenin bilgisi ve isteği dışında yapıldığını iddia eden Günal, beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

Günal'ın avukatı da müvekkilinin beraatini istedi.

Son sözü sorulan sanık Günal, suçsuz olduğunu ve darbe girişiminde bulunan herkesten şikayetçi olduğunu söyledi.

Müzakerenin ardından kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Cem Boztaş, sanığın üzerine atılı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs" suçlarından beraatine karar verildiğini, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Kaynak: AA