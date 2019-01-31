Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün sözde polis sorumlusu olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan E.C.'nin Ereğli ilçesinde bulunduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları incelemede, şüphelinin Sarı Korkmaz Mahallesi'ndeki hücre evinde saklandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan E.C., ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderilecek.
Karayolları Genel Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapan E.C.'nin, ihraç edildiği belirtildi.
Kaynak: AA