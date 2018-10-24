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FETÖ üyesi eski müfettişe hapis cezası

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müfettişi Kadir Çanakçı'ya 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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FETÖ üyesi eski müfettişe hapis cezası

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasına, sanık Çanakçı ve avukatı katıldı.

Gelen evrakların okunmasının ardından söz verilen Çanakçı, FETÖ üyesi olmadığını, hakkında isnat edilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Yargılama aşamasında suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunan Çanakçı, hakkında verilecek hükmün beraatla sonuçlanmasını talep etti.

Sanık Çanakçı'nın avukatı da müvekkili hakkındaki beyanlara itibar edilmemesi gerektiğini savunarak beraat istedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından esasa ilişkin hükmü açıklayan Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, sanığın "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırıldığını bildirdi.

Kaynak: AA

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