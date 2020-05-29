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FETÖ şüphelisi 3 askere 15 yıla kadar hapis istemi
[Fotoğraf: Arşiv]
Adana'da FETÖ üyesi oldukları belirlenen 3 eski asker hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlar ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen tutuksuz 3 eski asker hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen tutuksuz eski astsubaylar F.G. E.B. ve C.R. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet savcısı tarafından eski askerler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Etiketler: FETÖ operasyonu adana haber adana fetöSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 12:52
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