Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar devam ederken, açılan davalardaki yargılamalar da sürüyor.

Ocak ayında 12 ilde gerek sanık sayılarıyla öne çıkan, gerekse kamuoyunda önem taşıyan 37 dava görülecek, bu davalarda 2 bin 700 kişi yargılanacak.

Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 5 ilde 13, FETÖ/PDY'ye yönelik 9 ilde 27 dava bulunuyor. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda bin 959, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda da 741 sanık hakim karşısına çıkacak.

Bu kapsamda 2 Ocak'ta Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, darbe girişimine ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 245 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

Aynı gün, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın, takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla FETÖ elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri ve ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 67 sanığın yargılandığı davalar görülecek.

Ocak ayında, Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanıklı dava, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı dava, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı dava, darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı dava Ankara'da, darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı dava, darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 43 sanığın yargılandığı dava, darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı dava İstanbul'da görülmeye devam edilecek.

Kaynak: AA