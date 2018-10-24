FETÖ sanığı eski özel yetkili hakim hakkında "kırmızı bülten"

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla 22,5 yıla kadar hapis cezası istenen firari sanık, dönemin Erzurum özel yetkili hakimi Mehmet Ekiz hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi.

Mahkemenin "tutuklamaya yönelik yakalama" kararıyla aranan Ekiz için kırmızı bülten çıkarılması kararı, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanığın, örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı ve bilgisayarında yapılan incelemede birçok kez örgütle irtibatlı sitelere giriş yaptığının belirlendiği kaydedildi.

Sanığın aynı suçtan hakkında soruşturma yürütülen şüphelilerle arasında çok sayıda para transferi olduğu belirtilen iddianamede, sanığın örgüt içerisinde aktif bulunduğunu ifade eden tanık beyanlarına da yer verildi.

Kaynak: AA