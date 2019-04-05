Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatih Acar, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Acar, telefonuna ByLock yüklemediğini ve kullanmadığını öne sürerek, suçlamaları kabul etmedi.

Duruşma savcısı ise esasa ilişkin mütalaasında, sanığın, örgüt içerisinde "Fahreddin" kod adıyla hakim-savcı çalışma evlerinde örgütsel görev üstlendiğini ve ByLock kullanıcısı olduğunu belirtti.

Savcı, Acar'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Fatih Acar'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA