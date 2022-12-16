İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan ve görevden ihraç edilen eski öğretmen Ö.L.P'nin kentteki bir köyde gizlendiğini tespit etti.

Köye giden ekiplerce yakalanan FETÖ hükümlüsü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.