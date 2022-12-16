Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ hükümlüsü eski öğretmen Sivas'ta yakalandı
FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen Sivas'ta yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan ve görevden ihraç edilen eski öğretmen Ö.L.P'nin kentteki bir köyde gizlendiğini tespit etti.
Köye giden ekiplerce yakalanan FETÖ hükümlüsü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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