Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 4 yıldır aranan Halil S'nin kent merkezindeki bir evde saklandığını belirledi.
Ekipler bu eve düzenledikleri operasyonda Halil S'yi gözaltına aldı.
Hakkında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince verilen 3 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA