Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan R.Ö. ve karısı G.Ö'nün, Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde örgütün hücre evinde saklandıkları tespit edildi.
Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenleyerek çifti gözaltına aldı.
Şüphelilerden R.Ö'nün üzerinden başkası adına düzenlenmiş kimlik çıktığı belirtildi.
Örgütün haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen çift, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Mersin'e gönderilecek.
Kaynak: AA