Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 10:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ferrari yolda kaldı, vatandaşlar itti
[Fotoğraf: İHA]
Sakarya'da milyonluk lüks Ferrari arızalanarak yolda kaldı. Çevredeki vatandaşlar lüks araç sürücüsüne yardım ederek aracı itti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Sakarya'da lüks spor otomobil markası Ferrari’nin milyonlarca değerindeki aracı arıza yaptı.
Otomobil sahibi aracını çalıştırmak için uğraşsa da başarılı olamadı.
Çevredeki vatandaşlar ise sürücüye yardım edebilmek için otomobili ittirmeye başladı.
Bu anlar ise farklı bir vatandaş tarafından kaydedildi.
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