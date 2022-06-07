Sakarya'da lüks spor otomobil markası Ferrari’nin milyonlarca değerindeki aracı arıza yaptı.

Otomobil sahibi aracını çalıştırmak için uğraşsa da başarılı olamadı.

Çevredeki vatandaşlar ise sürücüye yardım edebilmek için otomobili ittirmeye başladı.

Bu anlar ise farklı bir vatandaş tarafından kaydedildi.