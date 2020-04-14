Haber Giriş: Kaynak: AA
Feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan fırtına dolayısıyla Gökçeada-Kabatepe ve Kabatepe-Gökçeada feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Öte yandan Çanakkale-Eceabat hattında Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri uygulanan Eceabat'tan Çanakkale'ye saat 09.00 ve 19.00 ile Çanakkale'den Eceabat'a saat 18.00 ve 20.00 seferleri de yapılmayacak.
Planlanan diğer seferlerde aksama bulunmuyor.
Etiketler: feribot seferleri gökçeada FırtınaSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 21:40
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