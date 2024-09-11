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Türkiye
AA 11.09.2024 06:14

Fatih'te polise ateş eden kişi yakalandı

Fatih'te polis ekiplerinin kimlik sorduğu 2 kişi, emniyet görevlilerinin müdahalesi sonrası gözaltına alındı.

Fatih'te polise ateş eden kişi yakalandı

Fatih'te Haseki Sultan Mahallesi'ne ihbar üzerine gelen emniyet görevlileri bir iş yerindeki 2 kişiden kimliklerini göstermesini istedi.

V.B. isimli şahıs kimliğini göstermek istemeyerek polis ekiplerine silahla ateş etti. Haber verilmesi üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.

V.B. ve yanındaki bir kişi, emniyet ekiplerinin çalışması sonrası ikna edilerek gözaltına alındı.

Bölgede özel harekat polisleri geniş güvenlik önlemi alırken, V.B'nin sahte kimlik kullandığı iddia edildi.

Polis ekipleri ile V.B. arasında yaşanan olay vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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