Patlayıcı yapımında kullanılan 3 ton suni gübre ele geçirildi
Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik arama tarama faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan 3 ton malzemeyi ele geçirdi.
Açıklama Van Valiliği'nden yapıldı. Başkale ilçesinde jandarma ekipleri 25 Haziran'da terör örgütü PKK'ya yönelik arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
Saldırı hazırlığı şüphesi
Başkale ilçesi kırsalında toprağa gömülü yüklü miktarda suni gübre tespit edildi. Gübrenin, kritik askeri tesislere, kamu kurum ve kuruluşlarına, askeri ve sivil vatandaşlara yönelik düzenlenebilecek saldırılarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı bilgisi üzerine harekete geçildi.
Gübrenin üretildiği ilk noktadan dağıtımının yapıldığı son noktaya kadar yapılan araştırma neticesinde nihai satış noktası tespit edildi, adli soruşturma başlatıldı.
Valilik açıklamasında halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
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