Evlatlarının kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anne ve babaların eylemine bir aile daha dahil oldu.

Erzurum'dan Diyarbakır'a giden baba Cihat Özbey kızı Fatma için nöbete başladı.

18 yaşındayken kaçırılan kızını isteyen Özbey, "Her gün üzüntü çekiyoruz. Onun gelmesini istiyoruz neredeyse gelsin. Annesi vefat etti kardeşi onu bekliyor gelsin. HDP de onların arkasındadır onlar yani onlar biliyorlar. Kızın gelmesini istiyorum." diye konuştu.

Yeni katılımla birlikte aile sayısı 343'e yükseldi.