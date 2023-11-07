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Türkiye
İHA 07.11.2023 09:56

Evinden uyuşturucu çıktı, "diş ağrısı için aldım" dedi

İstanbul Beyoğlu'nda bir eve düzenlenen polis baskınında 6 parça halinde toplam 2 kilo 697 gram uyuşturucu ve 27 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan uyuşturucu taciri, polise, "Diş ağrısına iyi geliyor dediler, önerdiler aldım" dedi.

Evinden uyuşturucu çıktı, "diş ağrısı için aldım" dedi

Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. 28 Ekim'de eve polis baskını düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda Ş.T. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin narkotik suçlarından, yaralama ve ruhsatsız silah suçlarından sabıka kaydı olduğu anlaşıldı. Evde yapılan aramalarda, 6 parça halinde toplam 2 kilo 697 gram mariuhana maddesi, 27 adet sentetik ecza hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait farklı çaplarda 72 adet fişek, 2 adet cep telefonu, 1 adet hassas terazi, narkotik madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 290 lira para ele geçirildi.

"Diş ağrısına iyi geliyor dediler önerdiler aldım"

Evden uyuşturucu çıkması üzerine Ş.T'nin polise, "Diş ağrısına iyi geliyor dediler önerdiler aldım" diye cevap verdi.

Gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Narkotik Uyuşturucu
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