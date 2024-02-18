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Türkiye
AA 18.02.2024 21:19

Evinde otururken başına kurşun isabet etti

Sinop'ta tabancayla havaya açılan ateş sonucu evinde başına isabet eden kurşunla yaralanan üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Evinde otururken başına kurşun isabet etti
[Fotograf: AA]

Korucuk Mahallesi'nde arkadaşlarıyla tartışan F.P, apartmanın bahçesinde tabancayla havaya ateş açtı.

Bu sırada apartmanın ikinci katındaki evinde bulunan üniversite öğrencisi B.D, başına isabet eden kurşunla yaralandı.

B.D, arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan şüpheli F.P, polis ekiplerince yakalandı. Zanlının olayda kullandığı ruhsatsız tabanca aracında ele geçirildi.

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