Olay Silivri Mimar Sinan Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi.

Evinde tek başına yaşayan İlbey Yılmaz'dan 3 gündür haber alamayan komşuları, evden kötü kokulan geldiğini fark edince durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri çilingir yardımıyla içeri girdi. Gördükleri manzara karşısında polisler, Yılmaz'ın öldüğünü düşünerek olay yeri inceleme ekibi istedi. Ancak sonradan olay yerine gelen bir komiser dikkati sayesinde İlbey Yılmaz'ın hala hayatta olduğunu fark ederek olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.

Gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Yılmaz, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kimyasal madde ile intihar girişiminde bulunduğu öne sürülen İlbey Yılmaz'ın vücudunda çürükler oluştuğu tespit edildi.

Evdeki ağır kimyasal koku paniğe neden oldu

Olay yerinde yapılan ilk incelemeler neticesinde henüz ne olduğu tespit edilemeyen kimyasal maddeden numuneler alınarak incelenmeye başlandı. İlbey Yılmaz'ın hastaneye taşındığı ambulansa hastane önünde görevliler tarafından içi yıkandıktan sonra dezenfekte edilerek kimyasal maddeden arındırıldı.

Kaynak: DHA