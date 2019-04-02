Etiyopya Havayollarının, Addis Ababa-İstanbul tarifeli seferlerine başlaması nedeniyle Atatürk Havalimanı TAV Airport Otel'de basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Etiyopya Havayolları Genel Müdür Yardımcısı Awel ile bazı davetliler katıldı.

"Hem iş birliği yapıp hem de birbirimize rekabet edebiliriz"

Awel, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa ile İstanbul arasındaki tarifeli seferlerin haftada 3 kez karşılıklı yapılacağını, daha sonra günlük uçuşlara da başlamayı düşündüklerini belirtti.

THY ile Etiyopya Havayollarının Star Alliance üyesi olduklarına dikkat çeken Awel, "THY ile beraber çalışarak, bu iki hat arasında uçuşları artırmaya çalışacağız. THY ile aynı hatlara hizmet verdiğimiz için rakibimiz ama biz rakip kelimesini kullanmak istemiyoruz. Hem iş birliği yapıp hem de birbirimize rekabet edebiliriz. Fakat rekabet bizim için birbirimize zarar vermek demek değildir. Biz Avrupa'da 19 noktaya uçuyoruz. THY de Afrika'da 40'ın üstünde destinasyona uçuyor. THY bazı noktalara haftada 3 defa uçuyor. Biz de Afrika'daki bazı destinasyonlara haftada birkaç defa uçuyoruz. Birbirimizle kod paylaşımı anlaşması yaparak bu hatlara verdiğimiz servisleri artırabiliriz. Bu bizim için kazan kazan ilişkisine dönüşebilir" diye konuştu.

Kaynak: AA