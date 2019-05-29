Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına 4'ü tutuklu 9 sanık ile avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, pişman olduklarını belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Gökhan Tiftik'i "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

Heyet, diğer tutuklu sanıklar Yeliz Tür, Kenan Dalkıran ve Fikret Dalkıran ile tutuksuz yargılananlardan Nazlı Tür'e de 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Tutuksuz 4 sanığın ise beraatine hükmedildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklanmış, 5'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA