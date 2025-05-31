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Türkiye
AA 31.05.2025 15:56

Eskişehir'de midibüs kazası: 28 yaralı

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, otomobil sporları kapsamında düzenlenecek Eskişehir Tırmanma Yarışı görevlilerini taşıyan midibüsün yoldan çıkması sonucu 28 kişi yaralandı.

Eskişehir'de midibüs kazası: 28 yaralı

Serkan Ç. idaresindeki midibüs, Eskişehir-Mihalgazi kara yolunda fren arızası nedeniyle kontrolden çıktı.

Yoldan çıkan midibüs, yaklaşık 10 metre ilerideki ağaçlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve belediye ekibi sevk edildi.

Eskişehir'de midibüs kazası: 28 yaralı

Kazada 28 kişi yaralandı

Kazada midibüste bulunan 30 kişiden 28'i yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Midibüste, otomobil sporları kapsamında düzenlenecek Eskişehir Tırmanma Yarışı görevlilerinin bulunduğu belirtildi.

Bugün yapılması planlanan antrenman sürüşlerinin kaza nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

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