İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yassıhöyük Mahallesi'nde bir lokantada "tombala" adı altında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işletme sahipleri H.Y, İ.Ç, H.Ç, B.P, S.Ç. ile Ö.Y. gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan aramalarda ise kumar makineleri ve ekipmanları ele geçirildi.

Ayrıca, kumar oynadıkları belirlenen 41 kişiye 259'ar lira ceza kesildi.

Öte yandan, kumar oynarken yakalanan M.T'nin genel güvenlik sorgulamasında hakkında "korku ve panik yaratacak şekilde havaya ateş açmak" suçundan arama kararı olduğu belirlendi.

Ruhsatsız olduğu belirlenen işletme belediye ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA