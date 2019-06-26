83 yaşında hayatını kaybeden Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde askeri tören düzenlendi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Seçkiner'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski bakanlardan Osman Aşkın Bak, Murat Başesgioğlu, Hikmet Sami Türk, askeri yetkililer ve bazı sporcular katıldı.

Cenaze namazının ardından Seçkiner'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda top arabasına alındı. Top arabası, arkasındaki kortej eşliğinde cami avlusundan ayrıldı.

Tören sonrası Seçkiner'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

19, 20 ve 21. dönem Ankara milletvekili olan Seçkiner, TBMM İdare Amirliği ve Meclis Başkan Vekilliği'nin yanı sıra 55. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Kaynak: AA