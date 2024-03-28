Çok Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.03.2024 11:15

Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın

Esenyurt'ta, 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın
[Fotograf: AA]

Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Girdap Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın yüzünden merdiven bölümü dumanla dolan binanın bazı sakinleri üst katlarda mahsur kaldı.

Ekipler yangına müdahale ederken mahsur kalanların kurtarılması için de çalışma başlattı.

Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın

Çatıda mahsur kaldılar

Üst katlarda mahsur kalan bina sakini dumandan etkilenmemek için çatıya çıktı.

Ekipler, çatıdaki bina sakini ile balkonda kurtarılmayı bekleyen 2 kişiyi itfaiye merdiveni yardımıyla aşağıya indirdi.

Binanın üçüncü katındaki dairede mahsur kalan bir kişi de ekipler tarafından kurtarıldı.

İtfaiye eri yaralandı

Dumandan etkilenen 4 bina sakini ambulansa alınırken, yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri de elinden hafif şekilde yaralandı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, binada hasar oluştu.

Yangın sırasında çatıdan kurtarılan bina sakini Kudret Kulaver, durumunun iyi olduğunu, biraz dumandan etkilendiğini söyledi.

Bina sakinlerinden Hasan Çamyar da yangının bodrum katta yaşayan 5,6 yaşlarındaki çocuk tarafından çıkarıldığını, çocuğun 3 ay öncede burada yangın çıkardığını iddia etti.

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
Adana'da seyir halindeki tırda yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:08
Fransız meclisi "1961 Paris Katliamı"nı kınayan önergeyi kabul etti
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti
13:30
Bulgaristan'da hükümet yine kurulamadı
13:23
Ticaret Bakanlığı "Jasmine" bebekle ilgili toplatma verdi
13:19
"Hükümetin IMF ile anlaştığı" iddiası yalanlandı
13:14
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Türk bilim insanının stresi ölçen kiti 20'den fazla ülkeye ihraç ediliyor
Türk bilim insanının stresi ölçen kiti 20'den fazla ülkeye ihraç ediliyor
FOTO FOKUS
Gezgin Jacky Chen: Türkiye en sevdiğim ülkelerden biri
Gezgin Jacky Chen: Türkiye en sevdiğim ülkelerden biri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ