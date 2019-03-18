Türkiye
Erzurum'da eğitime kar engeli
18 Mart 2019 Pazartesi 00:39 - Son Güncelleme 18 Mart 2019 Pazartesi 00:39
Erzurum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayazı ilçesinde okullar bir gün tatil edildi.
Etkili olan kar yağışı ile meteorolojik veriler neticesinde Karayazı ilçesinde okullar pazartesi günü tatil edildi.
İlçede ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engelli vatandaşlarında aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
Kaynak: TRT Haber
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