Çok Bulutlu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.01.2024 00:44

Erzurum'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Erzurum'da çocuklar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Erzurum'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde, H.B., E.B., E.B. ve E.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.A. bacak ve karın kısmından, H.B. ise bacak kısmından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karışan 2 çocuğu, ailelerinin ihbarı üzerine gözetim altına aldı.

ETİKETLER
Erzurum
Sıradaki Haber
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:00
Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
00:27
Almanya'da Türklerin öncülüğünde DAVA isimli siyasi oluşum kuruldu
00:30
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
00:52
İstanbul'da horoz dövüşü baskını: 19 gözaltı
00:08
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "emeklilere ilave artış" açıklaması
23:59
Haaretz: Gazze'deki tünellerin uzunluğu 700 kilometreden fazla olabilir
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Bingöl Karlıova'da karlı yollarda test edildi
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Bingöl Karlıova'da karlı yollarda test edildi
FOTO FOKUS
İstanbul'da horoz dövüşü baskını: 19 gözaltı
İstanbul'da horoz dövüşü baskını: 19 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ