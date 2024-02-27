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Türkiye
AA 27.02.2024 00:15

Erzurum'da 4 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 3 yaralı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Erzurum'da 4 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 3 yaralı
[Temsili Fotoğraf]

Yunusemre Mahallesi’ndeki Sancak ve Şehit İbrahim Sulak caddelerinin kesiştiği kavşakta, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen servis minibüsü ile otomobil çarpıştı.

Kontrolden çıkan bu araçlar, yol kenarında park halinde bulunan ve plakalı otomobillere çarptı.

Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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