Hakkı Serçe yönetimindeki minibüs, Erzincan-Erzurum kara yolunun Üzümlü ilçesi Sansa Deresi mevkiinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Reyhan, Kadir, Yusuf Serçe, Yeter, Sinan Bozkuş ve Şilan Kandemir 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.