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Türkiye
AA 28.01.2024 07:14

Erzincan'da 3 tırın çarpıştığı zincirleme kaza

Erzincan'da 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da 3 tırın çarpıştığı zincirleme kaza
[Fotograf: DHA]

Erzincan-Erzurum kara yolunun 72. kilometresinde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 tır, buzlanma nedeniyle çarpıştı.

Kazada 3 kişi yaralandı, bir tırda çarpışmanın etkisiyle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yanan tır ise itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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