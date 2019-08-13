İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber